Правительство возьмется за тех, кто получал "копейки" за большой трудовой стаж

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Пенсионная реформа в Украине дала старт системному повышению пенсионных выплат. Об этом он заявил в эфире телеканала “Украина”.

По его словам, правительство намерено изменить неудовлетворительную ситуацию для работников с большим стажем, но которые получали “копейки”.

“Это (все, что сделано) не означает, что в 2017 -2018 году мы провели пересчет и точка. Нет! Мы открыли возможности для системного повышения выплат гражданам. Сейчас мы решаем вопрос повышения пенсий тем, кто имел стаж, но выплаты были копеечные. Это колхозники, те, кто работал в тени за минимальные средства и тому подобное. Серьезный вопрос, и мы ответим”, – заявил Гройсман.

Напомним, в апреле в Украине повысили пенсии – стало известно, кто получит надбавки. За апрель больше получат пенсионеры, которые работают, и военнослужащие. На доплаты правительство выделило почти 10 млрд гривен.

В 2018 году правительство намерено продолжить реформирование пенсионной системы. Так, некоторые изменения вступили в силу с 1 января 2018 года, другие будут внедряться на протяжении года.