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С начала года в Украине увеличилось пособие по безработице

С начала года в Украине увеличилось пособие по безработице

В марте 2018 года средний размер пособия по безработице в Украине достигал 2 587 грн или почти 70% размера минимальной заработной платы (3 723 грн). С начала 2018 года размер помощи увеличился на 10%, сообщает Государственная служба статистики.

По информации Государственной службы занятости, в марте текущего года безработные украинцы получили 2 587 грн, что составляет почти 70% размера минимальной зарплаты. При этом в январе размер пособия по безработице составлял 2 483 грн в месяц, а в феврале — 2 357 грн.

В Госстате констатируют, что таким образом с начала текущего года размер пособия по безработице в Украине увеличился на 9,8%.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на сегодняшний день в Украине нет проблем с безработицей. По словам главы государства, в третьем квартале 2017 года уровень официальной безработицы в Украине был зафиксирован на уровне 8,9%, в то время как в 2013 году данный показатель достигал 6,3%. Госстат, в свою очередь, констатировал, что в 2018 в Украине стало на 1% меньше безработных.

По материалам УНН
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