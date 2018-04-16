Развенчали миф о долларе по 8 гривен при Януковиче

Искусственное удержание курса доллара на уровне 8 гривен во времена президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова привело к тому, что золотовалютные резервы Украины значительно сократились.

Об этом рассказал бывший банкир Роман Сульжик.

Во время правления Януковича внешний долг Украины вырос с $100 млрд до $140 млрд. Когда он пришел к власти, запасы золотовалютных резервов составляли около $35 млрд, а после него осталось $20 млрд, сказал эксперт.

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“Все эти резервы и потратили на то, чтобы держать курс гривны по 8. На самом деле курс гривны, чтобы он был сбалансированным и резервы не тратились, должен был плавно увеличиваться. Вместо этого его искусственно держали на уровне 8”, – пояснил экс-банкир.

Справедливый курс доллара сейчас должен быть на уровне 23-24 грн, считает экономист.