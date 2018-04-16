Каждый пятый украинский олигарх в прошлом году обеднел

Издание “Фокус” опубликовало ежегодный рейтинг ТОП-100 богатейших украинцев.
Состояние 18 из 100 попавших в рейтинг “номинантов” уменьшилось в 2017 году по сравнению с 2016-м.
Стоит отметить, что некоторые участники ТОП-100 за 2016 год не попали в свежий рейтинг (по разным причинам), а некоторые, наоборот, появились в нем впервые – динамику их финансового состояния в рамках данного рейтинга отследить не представляется возможным.
Список тех богачей, кто потерял по результатам прошлого года, выглядит так:
- Андрей Веревский (“Кернел Групп”): состояние уменьшилось с 871 до 785 млн долларов;
- Александр Ярославский (DCH Group): с 734 до 645 млн долларов;
- Петр Порошенко (Roshen, Укрпроминвест-Агро): с 589 до 542 млн долларов;
- Леонид Черновецкий (Chernovetskyi Investment Group): с 531 до 353 млн долларов;
- Сергей Тигипко (группа “ТАС”): с 523 до 430 млн долларов;
- Виталий Гайдук (“Индустриальная группа”): с 518 до 466 млн долларов;
- Леонид Юрушев (“Ярославов Вал”, Днепровагонремстрой): с 502 до 260 млн долларов;
- Григорий и Игорь Суркисы (Прикарпатье-, Запорожье-, Львовоблэнерго): с 283 до 183 млн долларов;
- Александр Слободян (“Оболонь”): с 187 до 156 млн долларов;
- Александр Фельдман (АВЭК Холдинг): с 148 до 102 млн долларов;
- Вадим Ермолаев (“Алеф”): с 112 до 101 млн долларов;
- Петр Дыминский (“Континиум”): с 106 до 56 млн долларов;
- Виктор Иванчик (“Астарта-холдинг”): с 98 до 88 млн долларов;
- Борис Музалев (“Таврия В”): с 85 до 72 млн долларов;
- Станислав Войтович (“Терра Фуд”): с 65 до 55 млн долларов;
- Александр Суходольский и Александр Дитятковский (“БаДМ”): состояние каждого уменьшилось с 49 до 47 млн долларов.
Впрочем, суммарное состояние сотни богатейших украинцев за прошлый год выросло почти на $2 млрд.
Общий же капитал сотни самых богатых людей страны составил $27 млрд.
Для пребывающей в затяжном политическом и экономическом кризисе страны – немало.
К примеру, суммарный капитал 100 богатейших людей Чехии – $15 млрд, Нидерландов, страны куда более богатой, чем Украина – $16 млрд, такой же суммой владеют 100 богатейших жителей Швеции.