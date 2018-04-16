Каждый пятый украинский олигарх в прошлом году обеднел

Издание “Фокус” опубликовало ежегодный рейтинг ТОП-100 богатейших украинцев.

Состояние 18 из 100 попавших в рейтинг “номинантов” уменьшилось в 2017 году по сравнению с 2016-м.

Стоит отметить, что некоторые участники ТОП-100 за 2016 год не попали в свежий рейтинг (по разным причинам), а некоторые, наоборот, появились в нем впервые – динамику их финансового состояния в рамках данного рейтинга отследить не представляется возможным.

Список тех богачей, кто потерял по результатам прошлого года, выглядит так:

Андрей Веревский (“Кернел Групп”): состояние уменьшилось с 871 до 785 млн долларов;

Александр Ярославский ( DCH Group): с 734 до 645 млн долларов;

Group): с 734 до 645 млн долларов; Петр Порошенко (Roshen, Укрпроминвест-Агро): с 589 до 542 млн долларов;

Леонид Черновецкий (Chernovetskyi Investment Group): с 531 до 353 млн долларов;

Сергей Тигипко (группа “ ТАС ”): с 523 до 430 млн долларов;

”): с 523 до 430 млн долларов; Виталий Гайдук (“Индустриальная группа”): с 518 до 466 млн долларов;

Леонид Юрушев (“Ярославов Вал”, Днепровагонремстрой): с 502 до 260 млн долларов;

Григорий и Игорь Суркисы (Прикарпатье-, Запорожье-, Львовоблэнерго): с 283 до 183 млн долларов;

Александр Слободян (“Оболонь”): с 187 до 156 млн долларов;

Александр Фельдман ( АВЭК Холдинг): с 148 до 102 млн долларов;

Холдинг): с 148 до 102 млн долларов; Вадим Ермолаев (“Алеф”): с 112 до 101 млн долларов;

Петр Дыминский (“Континиум”): с 106 до 56 млн долларов;

Виктор Иванчик (“Астарта-холдинг”): с 98 до 88 млн долларов;

Борис Музалев (“Таврия В”): с 85 до 72 млн долларов;

Станислав Войтович (“Терра Фуд”): с 65 до 55 млн долларов;

Александр Суходольский и Александр Дитятковский (“БаДМ”): состояние каждого уменьшилось с 49 до 47 млн долларов.

Впрочем, суммарное состояние сотни богатейших украинцев за прошлый год выросло почти на $2 млрд.

Общий же капитал сотни самых богатых людей страны составил $27 млрд.

Для пребывающей в затяжном политическом и экономическом кризисе страны – немало.

К примеру, суммарный капитал 100 богатейших людей Чехии – $15 млрд, Нидерландов, страны куда более богатой, чем Украина – $16 млрд, такой же суммой владеют 100 богатейших жителей Швеции.