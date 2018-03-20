День финансов, 20 марта: за что могут лишить субсидии, как пересчитают пенсии с апреля, что поменяли в процедуре банкротства

Главные новости вторника, 20 марта, “затрагивали кошелек” большинства украинцев:

“Молдавский сценарий” для еврономеров. Депутаты в очередной раз пытались решить проблему «еврономеров». Одна из самых популярных идей последнего времени – так называемый «молдавский сценарий», что он предполагает – читайте.

Лишение субсидии. После завершения отопительного сезона многие украинские семьи могут остаться без субсидий. В апреле бытовым потребителям пересчитают размер коммунальных скидок с учетом обновленных доходов. Сейчас есть всего несколько причин, по которым украинцев могут лишить субсидии, но они касаются многих.

Пенсии с апреля. С апреля в Украине стартует автоматический перерасчет страхового стажа для тех, кто работает после достижения пенсионного возраста. Кроме того, чтобы поощрить работать как можно дольше, новацией вводится понятие сверхнормативного стажа – по 1% прожиточного минимума за каждый переработанный год. Для кого автоматически вырастут выплаты, ознакомьтесь здесь.

Выбор заробитчан. За последние 5 лет среднее пребывание украинцев в Польше составило 1-6 месяцев. Около 62% украинских трудовых мигрантов планируют работать в Польше, 11% из которых рассчитывают остаться там навсегда.

Что, если вы банкрот? Верховная Рада приняла за основу депутатский законопроект о Кодексе Украины по процедурам банкротства. Документом предлагается разрешить продавать имущество банкротов исключительно на электронном аукционе через единую систему при обязательном согласовании с кредиторами стартовой цены лота.