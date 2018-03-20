За что большинство украинцев могут лишить субсидий

После завершения отопительного сезона многие украинские семьи могут остаться без субсидий.

В апреле бытовым потребителям пересчитают размер коммунальных скидок с учетом обновленных доходов. Сейчас есть всего несколько причин, по которым украинцев могут лишить субсидии, но они касаются многих.

Самые распространенные из них – покупка на сумму от 50 тыс. грн, сокрытие части своего дохода и накопление задолженности за коммунальные услуги.

Часто субсидии отбирают и в том случае, если окажется, что “обязательного платежа” хватает на оплату коммуналки в пределах нормативов. За счет увеличения зарплат и пенсий все больше украинских семей по формальным критериям могут позволить себе оплату коммунальных услуг.

В Министерстве социальной политики говорят, что из-за роста доходов каждая десятая семья может остаться без субсидии.

В Министерстве финансов уже начали активно искать через реестры нарушителей, которые совершают покупки на сумму свыше 50 тыс. грн. Таких людей тоже автоматически лишают субсидии на следующий отопительный сезон.

В 2018 году на коммунальные скидки в бюджет заложили более 70 млрд грн. Однако часть этой суммы пойдет на погашение старых долгов, поэтому выделенных денег не хватит всем получателям субсидий.

Эксперты говорят, что правительство планирует сэкономить на субсидии. Этого в Кабмине хотят достичь не только благодаря росту доходов, но и путем выплаты субсидий только за фактически потребленные услуги.

Напомним, в скором времени украинцы начнут получать “письма счастья” о необходимости заплатить налог на недвижимость

Квитанции украинцам начнут разносить через пару месяцев. Заплатить налог необходимо до конца августа. При этом его сумма вырастет более чем в два раза или на 233%. Такая ситуация связана с тем, что налог уплачивается за прошлый год и он привязан к минимальной зарплате.

В Налоговом кодексе сказано, что в украинцев есть 60 дней на уплату налога. Отсчет начинается в день получения квитанции.

Согласно кодексу, платить придется только за “лишние” квадратные метры. А это от 60 квадратных метров для квартир и 120 квадратных метров для домов. Если есть и дом, и квартира, то налоговая льгота составляет 180 квадратных метра, а дальше также придется платить.