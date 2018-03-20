Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 489 0

Стало известно, какую страну чаще всего выбирают украинские заробитчане

Стало известно, какую страну чаще всего выбирают украинские заробитчане

Около 62% украинских трудовых мигрантов планируют работать в Польше, 11% из которых рассчитывают остаться там навсегда.

Об этом сообщила пресс-служба Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного в Украине на заказ польской компании Personnel Service.

“Исследование показало, что только 11% украинских мигрантов хотят остаться в Польше навсегда. Однако крупные польские компании прилагают усилия для того, чтобы украинцы оставались работать на многие годы. Пока для подавляющего большинства наших граждан миграция носит временный, повторяющийся и кратковременный характер”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за последние 5 лет среднее пребывание украинцев в Польше составило 1-6 месяцев.

Согласно исследованию, Польша является привлекательным миграционным направлением для граждан Украины по нескольким причинам.

Для 53% украинцев это географическая близость. На втором месте – желание заработать (44%), а на третьем – низкий языковой барьер (34%).

Все эти преимущества приводят к тому, что 3 из 4 работников из Украины приезжает в Польшу чаще одного раза (34% посетили Польшу 2-3 раза в течение пяти лет, а 18% – 4-5 раз).

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018