Стало известно, какую страну чаще всего выбирают украинские заробитчане

Около 62% украинских трудовых мигрантов планируют работать в Польше, 11% из которых рассчитывают остаться там навсегда.

Об этом сообщила пресс-служба Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству со ссылкой на результаты социологического исследования, проведенного в Украине на заказ польской компании Personnel Service.

“Исследование показало, что только 11% украинских мигрантов хотят остаться в Польше навсегда. Однако крупные польские компании прилагают усилия для того, чтобы украинцы оставались работать на многие годы. Пока для подавляющего большинства наших граждан миграция носит временный, повторяющийся и кратковременный характер”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за последние 5 лет среднее пребывание украинцев в Польше составило 1-6 месяцев.

Согласно исследованию, Польша является привлекательным миграционным направлением для граждан Украины по нескольким причинам.

Для 53% украинцев это географическая близость. На втором месте – желание заработать (44%), а на третьем – низкий языковой барьер (34%).

Все эти преимущества приводят к тому, что 3 из 4 работников из Украины приезжает в Польшу чаще одного раза (34% посетили Польшу 2-3 раза в течение пяти лет, а 18% – 4-5 раз).