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Новая пенсионная реформа: как вырастут выплаты с апреля

Новая пенсионная реформа: как вырастут выплаты с апреля

С апреля в Украине стартует автоматический перерасчет страхового стажа для тех, кто работает после достижения пенсионного возраста. Для таких людей автоматически должны вырасти выплаты.

“Должен быть впервые произведен автоматизированный перерасчет для тех людей, которые продолжали работать и получили страховой стаж”, – отметила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

До сих пор пенсионеры, которые продолжают официально работать, должны были прийти в фонд и написать заявление на перерасчет. Теперь концепция будет иной. “Пенсия – это не подарок за то, что вы дожили до нее, а то, что вы зарабатывали официально и уплачивая страховые взносы. По сути, она состоит из двух компонентов.Первый – это стаж. В нашей формуле это процент, который равен отработанным годам”, – говорится в сюжете.

Если вы вышли на пенсию со страховым стажем 40 лет, то эта цифра 0,4. Второй компонент – это зарплата. Они взяли среднюю по Украине – 3 тыс. 764 гривны 40 копеек. И умножили на индивидуальный коэффициент, который зависит от уплаченных страховых взносов и уровня зарплаты.

Кроме того, чтобы поощрить работать как можно дольше, новацией вводится понятие сверхнормативного стажа – по 1% прожиточного минимума за каждый переработанный год.

По материалам ТСН
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