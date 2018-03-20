Что принесет еврономерам растаможка по «молдавскому сценарию»

Парк автомобилей на иностранной регистрации постоянно растет: согласно официальным статистическим данным, еврономера — крупнейший и самый активный сегмент украинского авторынка. Если и в дальнейшем не будет изменений в законодательстве, которые упростят и удешевят растаможку автомобилей, через несколько лет, вероятно, более чем половина всех автомобилей на наших дорогах будут иметь «чужие» номерные знаки.

Решить проблему «еврономеров» и вопрос доступности б/у автомобилей в целом пробовали не раз. Депутаты регистрировали законопроекты, тем не менее, ни один из вариантов так и не был реализован на практике. Одна из самых популярных идей последнего времени – так называемый «молдавский сценарий».

Обычная растаможка легкового автомобиля у наших соседей сейчас выглядит так: при ввозе машины нужно заплатить акцизный сбор, который зависит от возраста авто, типа и объема его двигателя. ТС возрастом более 7 лет растаможить нельзя. На гибридные авто действует скидка на акциз в размере 50%, для грузовиков вместо акциза уплачивается 20% НДС. Также решен вопрос с раритетными машинами – для них действует фиксированная ставка акциза в 222 тысячи леев (около 10 850 евро). Дополнительно оплачивается таможенный сбор (0,4% от стоимости ТС) и экологический сбор (0,5%).

Теперь относительно «еврономеров», которых в свое время в Молдове тоже было немало. Правительство этой страны разрешило провести одноразовую амнистию машин на иностранной регистрации, ввезенных до 1 ноября 2016 года, со скидкой от действующих ставок акциза в размере 70%. Ограничение по году выпуска тоже было снято – машины возрастом более 10 лет облагались акцизом как 10-летние. Отменили обязательное предоставление сертификата. Стоит заметить, что сейчас в Молдове максимально допустимый возраст для растаможки авто составляет 7 лет, хотя по правилам 2016-го было 10.

Амнистия «еврономеров» продолжалась с 1 января до 1 апреля 2017 года, но из-за большого количества желающих легализовать свои авто срок был продлен до 1 июля того же года.

Льготная растаможка («легализация») проводилось по ставкам акциза 2016 года, который тогда еще был прописан в евро. Перед растаможкой необходимо было предоставить «виньетку», то есть документ об уплате сбора за пользование дорогами и доказать факт управления этим авто до 1 ноября 2016 года.

Понятно, что для регистрации ТС в Молдове уже на нового (фактического) владельца, требовалось выехать за границу, заключить с владельцем «из брифа» договор купли-продажи, снять авто с учета в стране приписки, а тогда уже обращаться в местные органы регистрации.

Сколько стоило «легализовать» машину с иностранной регистрацией в Молдове? Возьмем для расчета примеров самые дорогие категории по возрасту, то есть 10+ лет. Если бензиновый двигатель имел объем 0.9 л, льготный акциз составлял 140 евро; 1.3 л – 230 евро; 2.5 л – 1140 евро; 3.5 л – 3700 евро. Дизельные авто с двигателем 1.5 л обходились в 270 евро; 2.5 л – 1150 евро; 3.5 л – 3700 евро.