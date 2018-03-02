День финансов, 2 марта: "Сектор газа" по-украински. О последствиях перепалки "Нафтогаза" и "Газпрома"

Пятница, 2 марта. Центральной историей дня была “перепалка” между “Нафтогазом” и “Газпром”. Предлагаем хронологию:
День начался с того, что “Нафтогаз” предложил ввести ограничения на потребление газа. Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа “Газпрома” в его поставках. Он предложил ввести ограничения на потребление газа в стране на 3-4 марта.
Затем “Нафтогаз” попросил украинцев снизить температуру в домах. Снижение температуры в помещениях планируется на 1-2 градуса для экономии потребления газа.
При этом правительство поделилось, куда может инвестировать $2,56 миллиарда от Газпрома. Средства на сумму 2,56 млрд долл., которые будет вынужден выплатить российский Газпром в пользу НАК “Нафтогаз Украины”, могут быть инвестированы в развитие газодобывающей отрасли.
А вот со стороны Газпрома заявили, что “немедленно” начинают процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом. Об этом заявил глава “Газпрома” Алексей Миллер. С его слов, таким образом решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.
В свою очередь Укртрансгаз заявил, что ситуация на входе в украинскую “трубу” – критическая. Безответственные действия “Газпрома” в последние дни создают значительные риски по обеспечению бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для отечественных потребителей, об этом говорится в сообщении на сайте ПАО “Укртрансгаз”.
Занервничали и в ЕС. Говорят, что ситуация между Газпромом и Нафтогазом вызывает опасения о надежности транзита газа из РФ в Европу*. Еврокомиссия призывает стороны, задействованные в процессе, компании, министерства Украины и России найти немедленные пути урегулирования в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
После чего Порошенко поспешил заверить ЕС, что транзиту российского газа в Европу ничего не угрожает.
Кстати, доход от транзита российского газа через украинскую территорию в страны ЕС по итогам 2017 года составил около 3 миллиардов долларов.
Если не точку, то крупную запятую поставил к концу дня “Нафтогаз”. Компания решила срочно покупать газ у польской компании PGNiG.
Важные новости (без “Нафтогаза” и “Газпрома”):
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