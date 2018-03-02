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"Нафтогаз" подписал с поляками контракт на срочные поставки газа

"Нафтогаз" подписал с поляками контракт на срочные поставки газа

“Нафтогаз Украины” решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отказа российского ПАО “Газпром” совершать поставки газа в Украину.

Об этом сообщили в прес-службе польськой компании.

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НАК “Нафтогаз Украины” и польская PGNiG подписали контракт относительно срочных поставок газа после вчерашнего решения “Газпрома” отказаться от поставок газа “Нафтогазу”, что произошло на следующий день после объявления о решения Стокгольмского трибунала”, – говорится в сообщении.

Как сообщается, контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года.

Объем контракта составляет более 60 млн. куб.

Поставка началась сегодня в 6 утра через узел Германовичи, который соединяет польские и украинские газотранспортные системы.

По материалам УНН
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