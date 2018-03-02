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В "Нафтогазе" прокомментировали идею "Газпрома" разорвать контракты на поставку и транзит газа

В "Нафтогазе" прокомментировали идею "Газпрома" разорвать контракты на поставку и транзит газа

НАК “Нафтогаз Украины” не получал от российского “Газпрома” каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о том, что российский газовый монополист собирается расторгнуть договоры с “Нафтогазом” по контрактам на поставку и транзит газа. Об этом рассказали в пресс-службе украинской компании, передает “Сегодня”.

Отметим, российский “Газпром” заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским “Нафтогазом”, заявил глава правления “Газпрома” Алексей Миллер.

“Газпром” вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК “Нафтогаз Украины” на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже”, – заявил Миллер.

Такие действия в “Газпроме” подаются как реакция на решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Глава правления российской компании считает, что Стокгольмский арбитраж якобы “руководствовался двойными стандартами”.

К слову, министр иностранных дел Украины Павел Климкин также прокомментировал решение российского газового монополиста разорвать контракты с украинским “Нафтогазом”. По его словам, “Газпром” пытается повысить ставки в своей игре.

“Вчера я “Газпром” назвал “наперсточниками”, а сегодня они ведут себя, как игроки в покер, и пытаются повышать ставки. Только непонятно, во что и с кем они играют”, – говорится в сообщении Климкина в Twitter.

По материалам Сегодня
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