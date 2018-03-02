Укртрансгаз заявляет, что ситуация на входе в украинскую "трубу" - критическая

Ситуация с обеспечением российским ОАО “Газпром” давления на входе в украинскую газотраспортну систему остается критической.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПАО “Укртрансгаз”.

“Ситуация по обеспечению Газпромом давления на входе в ГТС Украины продолжает оставаться критической – давление в магистральных газопроводах по ГИС “Суджа” составляет 50,9 кгс/см2, несмотря на контрактные обязательства в 60-65 кгс/см2”, – отмечают в компании.

Отмечается, что ПАО “Укртрансгаз” и оператор газотранспортной системы Украины срочно уведомил мониторинговую миссию Европейской комиссии о том, что безответственные действия “Газпрома” в последние дни создают значительные риски по обеспечению бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для отечественных потребителей.

“Вчера утром российская сторона не поставила в Украину уже предоплаченные объемы газа, которые НАК “Нафтогаз Украины” начал закупать у ОАО “Газпром” во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Такие действия создали соответствующую нехватку ресурса в украинской газотранспортной системе, что требовало от оператора ГТС Украины экстренно осуществить полную перепланировку режима работы ГТС с целью обеспечения возможности поставки необходимых дополнительных объемов газа из стран ЕС”, – добавляют в компании.

Кроме того, “Укртрансгаз” обращает внимание миссии на то, что, несмотря на значительное увеличение транзита газа по территории Украины за последние 4 суток (с 217 млн м3 до 257 млн м3), “Газпром” не выдерживает должный уровень давления в магистральных газопроводах на входных точках в украинскую ГТС.

“Несмотря на экстремальные погодные условия как в Украине, так и в странах ЕС, такие безответственные действия “Газпрома” дополнительно осложняют работу оператора ГТС Украины и искусственно создают существенные риски для бесперебойного транзита таких значительных объемов газа для европейских потребителей”, – отмечают в компании.