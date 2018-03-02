Старая версия
укр ру
Всё по теме
- 532 0

Украина зарабатывает на транзите газа около 3 миллиардов долларов в год

Украина зарабатывает на транзите газа около 3 миллиардов долларов в год

Доход Украины от транзита российского газа через украинскую территорию в страны ЕС по итогам 2017 года составил около 3 миллиардов долларов.

Об этом заявлял глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

В 2017 году объем транзита природного газа по территории Украины достиг рекордного значения за последние 7 лет.

Украинской ГТС протранзитовано 93,5 млрд кубометров природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Читайте также: Газпром "немедленно" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольме

Контракт на транзит между “Нафтогазом” и “Газпромом” был подписан в 2009 году по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина.

Он рассчитан на десять лет – до 31 декабря 2019 года.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: "Нафтогаз" vs "Газпром"
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018