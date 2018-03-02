Украина зарабатывает на транзите газа около 3 миллиардов долларов в год

Доход Украины от транзита российского газа через украинскую территорию в страны ЕС по итогам 2017 года составил около 3 миллиардов долларов.

Об этом заявлял глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

В 2017 году объем транзита природного газа по территории Украины достиг рекордного значения за последние 7 лет.

Украинской ГТС протранзитовано 93,5 млрд кубометров природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года.

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Контракт на транзит между “Нафтогазом” и “Газпромом” был подписан в 2009 году по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина.

Он рассчитан на десять лет – до 31 декабря 2019 года.