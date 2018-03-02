Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 643 0

Правительство может инвестировать $2,56 миллиарда от Газпрома в газодобычу

Правительство может инвестировать $2,56 миллиарда от Газпрома в газодобычу

Средства на сумму 2,56 млрд долл., которые будет вынужден выплатить российский Газпром в пользу НАК “Нафтогаз Украины”, могут быть инвестированы в развитие газодобывающей отрасли.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

“2,5 млрд долл. Это большая сумма для Украины, особенно в период построения системы энергетической независимости. Как видите, сам выигрыш разбудил “северного зверя”, – сказал Кубив.

Читайте также: Минэнергоугля ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, средства будут инвестированы в развитие добычи газа.

“Украина располагает защищенными запасами газа в 1 трлн, но добывает 2%. Украина может добывать минимум 80 млрд кубометров. Если так будет, вопрос тарифов стоять не будет”, – добавил Насалик.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018