Правительство может инвестировать $2,56 миллиарда от Газпрома в газодобычу

Средства на сумму 2,56 млрд долл., которые будет вынужден выплатить российский Газпром в пользу НАК “Нафтогаз Украины”, могут быть инвестированы в развитие газодобывающей отрасли.
Об этом во время часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
“2,5 млрд долл. Это большая сумма для Украины, особенно в период построения системы энергетической независимости. Как видите, сам выигрыш разбудил “северного зверя”, – сказал Кубив.
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По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, средства будут инвестированы в развитие добычи газа.
“Украина располагает защищенными запасами газа в 1 трлн, но добывает 2%. Украина может добывать минимум 80 млрд кубометров. Если так будет, вопрос тарифов стоять не будет”, – добавил Насалик.
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