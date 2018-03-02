"Нафтогаз" просит украинцев снизить температуру в домах из-за нехватки газа

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” просит украинцев снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українські Новини.

“Вчера за 15 минут до начала поставки газа “Газпром” сообщил нам, что “я передумала”, а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам… Цель – осуществить мечту или о “Украина замерзла”, или о “Украина – ненадежный транзитер и отбирает газ”. Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого… Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью”, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, это позволит снизить потребность в газе на 8-9%.

“Мы работаем с местными властями, чтобы коммунальные тепловики в ближайшие дни делали так же для домов с централизованным отоплением”, – добавили в компании.

Отмечается, что подземные хранилища газа работают на максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, остальные потребности “Нафтогаз” закрывает импортом газа из Европы.

“Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день – самый критический”, – резюмируют в компании.