День финансов, 27 февраля: сим-карта по паспорту, аэропорт для Белой Церкви, новая тройка от Apple

Вторник, 27 февраля, запомнился планами и задумками:

Белой Церкви — аэропорт. В Белой Церкви Киевской области Министерство инфраструктуры намерено до 2020 года построить международный аэропорт. Аэродром будет с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок. Финансировать планируют из различных источников.

Тройка от Apple: крупный, похожий, менее дорогой. Продажи iPhone X, появившегося на рынке в прошлом году, оказались не столь успешными, как ожидалось. Но Apple не стоит на месте. Источникам Bloomberg удалось «подслушать», что американская Apple Inc. в 2018 году намерена выпустить три новые модели iPhone.

Привет от Дяди Сэма. 27 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Америка в ближайшее время введет новые санкции в отношении России. Пока все, ждем…

Обещание для военных. Министерство социальной политики Украины планирует поэтапно увеличивать пенсии военнослужащим с учетом финансовых возможностей. Ожидается, что с 2018 по 2020 годы размер пенсий вырастет в среднем на 3 тыс. грн. На первом этапе – в 2018 году – пенсии должны вырасти в среднем на 1500 гривен.

Отметим, что сегодня же Верховная Рада 241-м голосом поддержала проект постановления №7505, обязывающий Кабмин создать в Украине еще одно министерство – по делам ветеранов.

ABLV — с рынка уходи. Латвийский ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Спросите, почему это важное событие? Дело в том, что отток капитала из кредитного учреждения начался после того, как Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США, заявила, что ABLV связан с отмыванием денег, сделками коррупционеров из Украины и России, а также торговлей оружием с Северной Кореей. В итоге из банка были выведены 600 миллионов евро.

Вариант налоговой амнистии. Со слов нардепа Александра Кирша, налоговая амнистия в Украине – так называемая “нулевая декларация” – стимулирует честность граждан и облегчит роботу налоговой. “Справедливым был бы законопроект, по которому те средства, которые человек желает задекларировать, но не может объяснить их происхождение, должны быть тоже продекларированы, с них должен быть уплачен какой-то налог. Возможно, чуть меньше стандартного, чтобы стимулировать честность”, – говорит нардеп.

Сим-карта по паспорту… Пока добровольно. Через девять месяцев в Украине вступит в силу новый порядок регистрации пользователей телеком-услуг, по которому абоненты будут добровольно предоставлять свои данные мобильным операторам как удаленно с помощью электронной подписи, BankID, так и написав заявление на бумаге. В НКРСИ такую меру объясняют так: чем больше абонентов зарегистрируется, тем меньше шансов будет у мошенников.