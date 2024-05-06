Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу — Finance.ua

Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу Сегодня 07:11 — Личные финансы

Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу

Оформить денежную помощь на ребенка одинокой матери или отцу можно офлайн или заполнить форму на портале «Дія» — это займет примерно 30 минут.

Какие документы необходимы и какой размер помощи в 2024 году — рассказали в Минсоцполитики.

Кто имеет право на помощь? Одинокие матери (не состоящие в браке), одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранного государства, при его легализации в установленном законодательством порядке (решении об усыновлении ребенка) отсутствует запись об отце (матери), или запись об отце (матери) произведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка.

Как получить помощь

Оффлайн

Для получения выплат следует обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг или к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества с необходимыми документами.

Онлайн на портале «Дія»

В строке поиска введите «Помощь на ребенка одинокой матери или отцу». Зайдите на страницу услуги, нажмите «Подать заявление» и авторизируйтесь. Выберите основание для получения помощи.

Укажите данные ребенка, на которого хотите получать помощь. Выберите способ получения помощи.

Заполните данные о членах семьи.

Укажите данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семьи.

Загрузите сканкопию справки о заболевании ребенка, если таковая есть.

Проверьте сформированное заявление и декларацию, подпишите электронной подписью и отправьте на рассмотрение в орган социальной защиты населения.

Статус рассмотрения заявления будет отображаться в вашем личном кабинете на портале «Дія».

Также вы получите уведомление о рассмотрении вашего заявления по электронной почте.



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Какие документы нужны

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

заявление о назначении;

декларация о доходах и имуществе;

справка о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины и т. п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения;

и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения; выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении, или документ о рождении, выданный органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце;

копия свидетельства рождения ребенка;

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копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей);

копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка о том, что ребенок не получает пенсию или государственную помощь по потере кормильца (при необходимости);

копия справки учебного заведения об обучении ребенка по дневной или дуальной форме (до выпуска из образовательного заведения, но не дольше, чем по достижению ребенком 23 лет);

копия справки, если ребенок, находящийся на иждивении в интернатном заведении за счет государства, дома во время летних канукул или карантина через короновирус (при необходимости).

Размер помощи

Максимальный размер помощи в 2024 году составляет:

для ребенка до 6 лет — 2 563 грн;

от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

от 18 до 23 лет при условии обучения в вузе на стационаре — 3 028 грн.

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