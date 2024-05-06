Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу — Finance.ua
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Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу

Личные финансы
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Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу
Как получить выплаты на ребенка одинокой матери или отцу
Оформить денежную помощь на ребенка одинокой матери или отцу можно офлайн или заполнить форму на портале «Дія» — это займет примерно 30 минут.
Какие документы необходимы и какой размер помощи в 2024 году — рассказали в Минсоцполитики.
Кто имеет право на помощь? Одинокие матери (не состоящие в браке), одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка, выданном компетентными органами иностранного государства, при его легализации в установленном законодательством порядке (решении об усыновлении ребенка) отсутствует запись об отце (матери), или запись об отце (матери) произведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка.

Как получить помощь

  • Оффлайн
Для получения выплат следует обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг или к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества с необходимыми документами.
  • Онлайн на портале «Дія»
  1. В строке поиска введите «Помощь на ребенка одинокой матери или отцу». Зайдите на страницу услуги, нажмите «Подать заявление» и авторизируйтесь.
  2. Выберите основание для получения помощи.
  3. Укажите данные ребенка, на которого хотите получать помощь.
  4. Выберите способ получения помощи.
  5. Заполните данные о членах семьи.
  6. Укажите данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семьи.
  7. Загрузите сканкопию справки о заболевании ребенка, если таковая есть.
  8. Проверьте сформированное заявление и декларацию, подпишите электронной подписью и отправьте на рассмотрение в орган социальной защиты населения.
  9. Статус рассмотрения заявления будет отображаться в вашем личном кабинете на портале «Дія».
  10. Также вы получите уведомление о рассмотрении вашего заявления по электронной почте.
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Какие документы нужны

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:
  • заявление о назначении;
  • декларация о доходах и имуществе;
  • справка о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины и т. п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения;
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении, или документ о рождении, выданный органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце;
  • копия свидетельства рождения ребенка;

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  • копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей);
  • копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка о том, что ребенок не получает пенсию или государственную помощь по потере кормильца (при необходимости);
  • копия справки учебного заведения об обучении ребенка по дневной или дуальной форме (до выпуска из образовательного заведения, но не дольше, чем по достижению ребенком 23 лет);
  • копия справки, если ребенок, находящийся на иждивении в интернатном заведении за счет государства, дома во время летних канукул или карантина через короновирус (при необходимости).

Размер помощи

Максимальный размер помощи в 2024 году составляет:
  • для ребенка до 6 лет — 2 563 грн;
  • от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
  • от 18 до 23 лет при условии обучения в вузе на стационаре — 3 028 грн.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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