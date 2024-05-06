Автокресла для детей: сколько штрафа придется заплатить за нарушение — Finance.ua

Автокресла для детей: сколько штрафа придется заплатить за нарушение Сегодня 06:33 — Технологии&Авто

Автокресла для детей: сколько штрафа придется заплатить за нарушение

За перевозку детей без специальных автокресел или в несоответствующих им креслах, а также за пренебрежение ремнями безопасности для маленьких пассажиров водителям грозит административная ответственность в виде штрафа.

Чтобы поездка для ребенка была безопасной, необходимо перевозить его в специальных удерживающих системах: автокреслах или бустерах.

Согласно п. 21.11 «Перевозка пассажиров» ПДД Украины, запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

Среди прочего, запрещено переводить ребенка на заднем сидении мотоцикла и мопеда.

Где должно находиться автокресло ребенка

Автокресла или бустеры необходимо устанавливать на местах для сидения кроме первого ряда.

Детские автокресла необходимо устанавливать и использовать в соответствии с инструкциями изготовителей этих систем и транспортных средств. Характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту ребенка, который в ней перевозится.

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При этом дети должны находиться в детских удерживающих системах в пристегнутом положении.

В случае перевозки ребенка до трех лет в легковом автомобиле на месте для сидения первого ряда допускается установка детских удерживающих систем, устанавливаемых против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности этого места для сидения (при наличии).

Какой грозит штраф за нарушение перевозки детей

Нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет 510 гривен.

При этом за повторное нарушение правил в течение года взимается штраф в размере 850 гривен.

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