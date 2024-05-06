Перерегистрация автомобиля на родственника: как это сделать — Finance.ua

Перерегистрация автомобиля на родственника: как это сделать Сегодня 13:09 — Личные финансы

Перерегистрация автомобиля на родственника: как это сделать

В Украине есть несколько способов перерегистрации автомобиля — это можно сделать офлайн и онлайн.

Об этом пишет «Телеграф».

Сейчас украинцы могут выбрать один из удобных способов переоформления автомобиля.

Однако, какой бы вариант вы ни выбрали — онлайн или офлайн — нужно сначала получить экспертное заключение. Оно действительно в течение 10 дней.

Экспертное заключение — это процедура, похожая на техосмотр, когда специалисты проверяют номер кузова авто на совпадение с указанным в документах (и другие нюансы).

Если вы уже получили заключение экспертного исследования, можно начинать перерегистрацию авто.

Как переоформить авто онлайн

Если вы решили попробовать переписать авто онлайн, то в таком случае и покупателю, и продавцу нужно войти на портал «Дія».

Там продавец заполняет заявление о перерегистрации автомобиля. Система самостоятельно «подтягивает» те пункты, которые есть в реестре, так что заполнять нужно только пустые поля.

Далее и владелец, и покупатель авто должен наложить на документ электронную цифровую подпись.

Подождите несколько минут (возможно, потребуется больше времени), чтобы сотрудник сервисного центра МВД проверил все данные.

Когда это будет сделано, в «Дія» появится свидетельство о регистрации автомобиля в электронном варианте.

Далее продавец передает ключи от автомобиля новому владельцу, а тот должен прибыть в Сервисный центр МВД, где должен заменить номерные знаки и получить новые документы на автомобиль.

Перерегистрация авто офлайн

Чтобы переписать автомобиль, необходимо воспользоваться услугами Сервисного центра МВД. Обратиться можно к кому угодно, независимо от места регистрации.

При переоформлении требуется присутствие как продавца, так и покупателя.

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В дальнейшем необходимо оформить заключение экспертного исследования и взять талон, в котором будет отображаться ваш порядок в очереди.

Консультант потребует следующих документов:

паспорта продавца и покупателя; свидетельство о регистрации авто; заявление (заполняется на месте); квитанции об оплате услуг.

Дальше схема такая же: новый владелец получает новые номерные знаки на авто и документы.

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Телеграф По материалам:

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