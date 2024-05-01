«Укрпочта» распродает свой автопарк (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» распродает свой автопарк (фото)
«Укрпочта» избавляется от устаревшей автотехники. Всего планируется продать 531 транспортное средство. В основном это легковые и грузовые автомобили 1990-х и 2000-х годов.
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В частности, модели Hyundai, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, Kia, Daewoo, Skoda, Volvo и Mercedes-Benz. Также в списке на продажу автомобили МАЗ, УАЗ, ЗИЛ и ГАЗ.
Стоимость
Техника продается на площадке ProZorro лотами, сформированными по территориальному принципу, то есть по областям, в которых она находится. Численность в одном лоте колеблется от 9 до 134 единиц. В зависимости от количества и состояния автомобилей стартовая стоимость лота — от 42 тыс. грн до 1,1 млн грн.
Как отметили в «Укрпочте», продажа устаревшего автопарка согласована с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
В перспективе для доставки почты будут использовать грузовые мотороллеры.
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