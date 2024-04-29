«Укрпочта» презентовала новый транспорт для почтальонов и мобильные вагончики-отделения — Finance.ua

«Укрпочта» презентовала новый транспорт для почтальонов и мобильные вагончики-отделения Сегодня 18:00 — Личные финансы

«Укрпочта» совместно с украинскими производителями разработала и приступила к тестированию нового транспортного средства для почтальонов и мобильного вагончика-отделения.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

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По его словам, рост электронной коммерции и расширение доставки лекарственных средств привел к изменению характера работы почтальонов. Им приходится доставлять больше посылок, а не писем и газет. Потому традиционный велосипед становится менее актуальным.

Фото: Игорь Смелянский

«Укрпочта» совместно с украинским производителем (ветеранский бизнес) разработала пилотную модель нового транспортного средства для почтальонов. По словам Смелянского, она значительно удобнее и практичнее велосипеда, особенно для доставки посылок.

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Кроме того, «Укрпочта» приступила к тестированию мобильного вагончика-отделения, который может заменить полноценное отделение в случае его уничтожения в результате боевых действий. Этот пилотный проект также реализован отечественным изготовителем.

Фото: Игорь Смелянский

Мы уже понимаем, что враг продолжит пытаться уничтожать инфраструктуру, но Укрпочта должна продолжать работу и, более того, делать это так, чтобы сохранять жизнь и работников, и клиентов. Поэтому работаем над тем, чтобы иметь такие мобильные инклюзивные вагончики, которые можно разместить в безопасном городе + которые могут за 1 день заменить поврежденное отделение", — отметил Смелянский.

Все закупки нового транспорта и мобильных вагончиков-отделений будут проходить через систему Prozorro.

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