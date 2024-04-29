«Укрпочта» презентовала новый транспорт для почтальонов и мобильные вагончики-отделения — Finance.ua

«Укрпочта» презентовала новый транспорт для почтальонов и мобильные вагончики-отделения
«Укрпочта» совместно с украинскими производителями разработала и приступила к тестированию нового транспортного средства для почтальонов и мобильного вагончика-отделения.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
По его словам, рост электронной коммерции и расширение доставки лекарственных средств привел к изменению характера работы почтальонов. Им приходится доставлять больше посылок, а не писем и газет. Потому традиционный велосипед становится менее актуальным.
«Укрпочта» совместно с украинским производителем (ветеранский бизнес) разработала пилотную модель нового транспортного средства для почтальонов. По словам Смелянского, она значительно удобнее и практичнее велосипеда, особенно для доставки посылок.
Кроме того, «Укрпочта» приступила к тестированию мобильного вагончика-отделения, который может заменить полноценное отделение в случае его уничтожения в результате боевых действий. Этот пилотный проект также реализован отечественным изготовителем.
Мы уже понимаем, что враг продолжит пытаться уничтожать инфраструктуру, но Укрпочта должна продолжать работу и, более того, делать это так, чтобы сохранять жизнь и работников, и клиентов. Поэтому работаем над тем, чтобы иметь такие мобильные инклюзивные вагончики, которые можно разместить в безопасном городе + которые могут за 1 день заменить поврежденное отделение", — отметил Смелянский.
Все закупки нового транспорта и мобильных вагончиков-отделений будут проходить через систему Prozorro.
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