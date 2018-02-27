Мининфраструктуры объявило о плане построить аэропорт в Белой Церкви

В Белой Церкви Киевской области Министерство инфраструктуры намерено до 2020 года построить международный аэропорт. Аэродром будет с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок. Об этом говорится в инвестиционном проекте министерства.

Финансировать проект планируют из городского, областного, государственного бюджетов, за счет частных инвесторов, льготного кредитования, грантов от международных финансовых организаций.

Также планируется реконструкция аэродрома КП «Аэропорт Винница», что повысит пропускную способность до шести миллионов пассажиров в год и увеличит количество рейсов в 5,6 раза (на это требуется 13 млн евро); строительство новой взлетно-посадочной полосы и пассажирского терминального комплекса в международном аэропорту «Одесса» за 54,46 млн евро; реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Херсон» за 26 млн евро; реконструкция аэродрома и строительство пассажирского терминала международного аэропорта «Сумы» за 25 млн евро; строительство пассажирского терминала и обслуживающих сооружений КП «Международный аэропорт Запорожье» за 23 млн евро.