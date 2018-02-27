Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 527 0

Мининфраструктуры объявило о плане построить аэропорт в Белой Церкви

Мининфраструктуры объявило о плане построить аэропорт в Белой Церкви

В Белой Церкви Киевской области Министерство инфраструктуры намерено до 2020 года построить международный аэропорт. Аэродром будет с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок. Об этом говорится в инвестиционном проекте министерства.

Финансировать проект планируют из городского, областного, государственного бюджетов, за счет частных инвесторов, льготного кредитования, грантов от международных финансовых организаций.

Также планируется реконструкция аэродрома КП «Аэропорт Винница», что повысит пропускную способность до шести миллионов пассажиров в год и увеличит количество рейсов в 5,6 раза (на это требуется 13 млн евро); строительство новой взлетно-посадочной полосы и пассажирского терминального комплекса в международном аэропорту «Одесса» за 54,46 млн евро; реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Херсон» за 26 млн евро; реконструкция аэродрома и строительство пассажирского терминала международного аэропорта «Сумы» за 25 млн евро; строительство пассажирского терминала и обслуживающих сооружений КП «Международный аэропорт Запорожье» за 23 млн евро.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018