Латвийский банк, причастный к отмыванию денег Курченко, объявил о самоликвидации

Латвийский ABLV Bank, обвиненный США в отмывании денег и нарушении санкций в отношении Северной Кореи, на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Об этом латвийскому информагентству LETA сообщили в кредитной организации.

С учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации ABLV, банк решил, что таким образом сможет лучше всего обеспечить защиту своих активов и рассчитаться с клиентами.

“Принимая во внимание происходившие в Латвии до сих пор процессы неплатежеспособности и ликвидации, мы считаем, что это самое правильное решение, какое можно было принять после заявления ЕЦБ о начале процесса ликвидации, – заявил председатель правления ABLV Bank Эрнест Бернис. – Финансовое положение банка отличное, поэтому мы должны позаботиться о каждом клиенте и защите их прав”.

“Это очень тяжелое решение, но в данных условиях наиболее подходящее”, – добавил Бернис.

На прошлой неделе ЕЦБ был вынужден объявить, что ABLV терпит крах или находится на его грани, после того как вкладчики бежали из банка. 23 февраля регулятор принял решение не спасать ABLV и начать процесс его ликвидации.