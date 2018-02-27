В Украине появится еще одно министерство

Верховная Рада 241-м голосом поддержала проект постановления №7505, обязывающий Кабмин создать в Украине еще одно министерство – по делам ветеранов. Ведомство должны будут учредить на базе Госслужбы, ведающей делами ветеранов и участников антитеррористической операции. На создание органа правительству отвели месяц.
В пояснительной записке к документу авторы постановления отметили, что идею создать профильное министерство Кабмину предлагали еще год назад. Правда, в форме рекомендации. Однако до сих пор правительство не предприняло никаких действий в этом направлении. Нынешнее обращение парламентариев к премьеру носит практически ультимативный характер.
По состоянию на 1 июня 2017 года в Украине были зарегистрированы 475,7 тыс. участников боевых действий. Из которых чуть более 300 тыс. – участники АТО. Кроме того, в стране насчитывается 138,6 тыс. инвалидов войны и 211,4 тыс. членов семей погибших ветеранов войны.
Постановление Верховной Рады прямо требует от Кабмина создать еще одно, 19-е министерство. И отчитаться о выполнении поставленной задачи перед парламентом в месячный срок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сим-карты украинцев привяжут к паспортным данным: Что изменится8 ч. назад - 5600 28
Гройсман рассказал, как вернуть заробитчан3 ч. назад - 1484 19
Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе"Вчера, 22:00 - 2393 18
В Украине появится еще одно министерство7 ч. назад - 1747 15
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Вчера, 15:10 - 3624 12
Сим-карты украинцев привяжут к паспортным данным: Что изменится8 ч. назад - 5600 28
Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе"Вчера, 22:00 - 2393 18
Стоимость проезда между Киевом и аэропортом Борисполь взлетела до 100 грн10 ч. назад - 2235 5
Самопровозглашенного создателя биткоина обвинили в мошенничестве на 5 миллиардов долларов7 ч. назад - 2088
Субсидии будут начислять по-новому7 ч. назад - 1819 1
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Вчера, 15:10 - 3634 12
Microsoft разработала VR-трость для слепыхПозавчера, 15:10 - 318
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1657 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2693
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1685 1
Вперше в Україні реалізовано можливість безконтактної...Обговорення статей
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості