Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1772 0

В Украине появится еще одно министерство

В Украине появится еще одно министерство

Верховная Рада 241-м голосом поддержала проект постановления №7505, обязывающий Кабмин создать в Украине еще одно министерство – по делам ветеранов. Ведомство должны будут учредить на базе Госслужбы, ведающей делами ветеранов и участников антитеррористической операции. На создание органа правительству отвели месяц.

В пояснительной записке к документу авторы постановления отметили, что идею создать профильное министерство Кабмину предлагали еще год назад. Правда, в форме рекомендации. Однако до сих пор правительство не предприняло никаких действий в этом направлении. Нынешнее обращение парламентариев к премьеру носит практически ультимативный характер.

По состоянию на 1 июня 2017 года в Украине были зарегистрированы 475,7 тыс. участников боевых действий. Из которых чуть более 300 тыс. – участники АТО. Кроме того, в стране насчитывается 138,6 тыс. инвалидов войны и 211,4 тыс. членов семей погибших ветеранов войны.

Постановление Верховной Рады прямо требует от Кабмина создать еще одно, 19-е министерство. И отчитаться о выполнении поставленной задачи перед парламентом в месячный срок.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018