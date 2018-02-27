Сим-карты украинцев привяжут к паспортным данным: Что изменится

Через девять месяцев в Украине вступит в силу новый порядок регистрации пользователей телеком-услуг, по которому абоненты будут добровольно предоставлять свои данные мобильным операторам как удаленно с помощью электронной подписи, BankID, так и написав заявление на бумаге.
Как указано в документе НКРСИ, в заявлении необходимо будет указать свои личные данные: кроме имени и фамилии, серию и номер паспорта и идентификационный код, а также свой номер телефона или личный счет. Для юрлиц — адрес регистрации, код ЕГРПОУ и счет или номер.
В самом НКРСИ такую меру объясняют так: чем больше абонентов зарегистрируется, тем меньше шансов будет у мошенников. «Например, мошенники пользуются тем, что мобильные телефоны используют для идентификации в банковской сфере. Если номера будут привязаны к определенному человеку, то этот риск можно будет минимизировать», — говорит эксперт по телекоммуникациям Роман Химич.
Читайте также: НКРСИ допустила большую тройку к тендеру 4G в диапазоне 1800
Как уверяют операторы, регистрация добровольная. При этом речи о покупке новых стартовых пакетов по паспорту не идет. Они будут продаваться как и прежде.
Если абонент не зарегистрируется, то не сможет пользоваться теми услугами, которые требуют идентификации по номеру мобильного.
Эксперты отмечают, что особых рисков для пользователей после регистрации нет. «К идентификации прибегают как в странах Евросоюза, так и других странах Запада, но там делают акцент на том, чтобы персональные данные абонентов никуда не передавались», — поясняет эксперт по информбезопасности Геннадий Гулак.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сим-карты украинцев привяжут к паспортным данным: Что изменится8 ч. назад - 5629 28
Гройсман рассказал, как вернуть заробитчан3 ч. назад - 1517 20
Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе"Вчера, 22:00 - 2397 17
В Украине появится еще одно министерство7 ч. назад - 1749 15
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Вчера, 15:10 - 3644 12
Сим-карты украинцев привяжут к паспортным данным: Что изменится8 ч. назад - 5629 28
Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе"Вчера, 22:00 - 2397 17
Стоимость проезда между Киевом и аэропортом Борисполь взлетела до 100 грн10 ч. назад - 2236 5
Самопровозглашенного создателя биткоина обвинили в мошенничестве на 5 миллиардов долларов7 ч. назад - 2092
Субсидии будут начислять по-новому7 ч. назад - 1825 1
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Вчера, 15:10 - 3626 12
Microsoft разработала VR-трость для слепыхПозавчера, 15:10 - 318
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1657 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2693
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1685 1
Вперше в Україні реалізовано можливість безконтактної...Обговорення статей
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості