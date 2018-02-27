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Сим-карты украинцев привяжут к паспортным данным: Что изменится

Сим-карты украинцев привяжут к паспортным данным: Что изменится

Через девять месяцев в Украине вступит в силу новый порядок регистрации пользователей телеком-услуг, по которому абоненты будут добровольно предоставлять свои данные мобильным операторам как удаленно с помощью электронной подписи, BankID, так и написав заявление на бумаге.

Как указано в документе НКРСИ, в заявлении необходимо будет указать свои личные данные: кроме имени и фамилии, серию и номер паспорта и идентификационный код, а также свой номер телефона или личный счет. Для юрлиц — адрес регистрации, код ЕГРПОУ и счет или номер.

В самом НКРСИ такую меру объясняют так: чем больше абонентов зарегистрируется, тем меньше шансов будет у мошенников. «Например, мошенники пользуются тем, что мобильные телефоны используют для идентификации в банковской сфере. Если номера будут привязаны к определенному человеку, то этот риск можно будет минимизировать», — говорит эксперт по телекоммуникациям Роман Химич.

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Как уверяют операторы, регистрация добровольная. При этом речи о покупке новых стартовых пакетов по паспорту не идет. Они будут продаваться как и прежде.

Если абонент не зарегистрируется, то не сможет пользоваться теми услугами, которые требуют идентификации по номеру мобильного.

Эксперты отмечают, что особых рисков для пользователей после регистрации нет. «К идентификации прибегают как в странах Евросоюза, так и других странах Запада, но там делают акцент на том, чтобы персональные данные абонентов никуда не передавались», — поясняет эксперт по информбезопасности Геннадий Гулак.

По материалам Вести
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