В этом году вдвое больше украинцев планируют отпуск за границей — опрос Сегодня 11:01 — Личные финансы

В этом году вдвое больше украинцев планируют отпуск за границей — опрос

Доля украинцев, планирующих отпуск в 2024 году, выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, в котором приняли участие более 36 тысяч пользователей.

Приблизительно половина респондентов считает, что отпуск не является первоочередной потребностью. Однако 36% планируют провести отдых с семьей или друзьями как внутри Украины, так и за ее пределами.

Результаты показали, что процент украинцев, не считающих отпуск актуальным, уменьшился: в этом году это составляет 45% по сравнению с 68% в 2023 году.

За это время возросло количество опрошенных, которые планируют отдохнуть в течение года:

25% планируют отпуск в Украине (по сравнению с 10% в 2023 году),

еще 11% планируют путешествие за границу (по сравнению с 6% в 2023 году),

кроме того, каждый пятый респондент (19%) намерен взять несколько выходных в течение года (по сравнению с 16% в 2023 году).

Ответы на вопрос «Планируете ли вы отпуск в этом году?» распределились следующим образом:

Нет, не планирую отпуск, поскольку это не ко времени — 45%.

Планирую отпуск: будем отдыхать с близкими/друзьями в Украине — 25%.

Планирую взять несколько выходных в течение года — 19%.

Планирую отпуск, хотим поехать за границу — 11%.

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