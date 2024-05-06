В этом году вдвое больше украинцев планируют отпуск за границей — опрос — Finance.ua
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В этом году вдвое больше украинцев планируют отпуск за границей — опрос

Личные финансы
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В этом году вдвое больше украинцев планируют отпуск за границей — опрос
В этом году вдвое больше украинцев планируют отпуск за границей — опрос
Доля украинцев, планирующих отпуск в 2024 году, выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, в котором приняли участие более 36 тысяч пользователей.
Приблизительно половина респондентов считает, что отпуск не является первоочередной потребностью. Однако 36% планируют провести отдых с семьей или друзьями как внутри Украины, так и за ее пределами.
Результаты показали, что процент украинцев, не считающих отпуск актуальным, уменьшился: в этом году это составляет 45% по сравнению с 68% в 2023 году.
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За это время возросло количество опрошенных, которые планируют отдохнуть в течение года:
  • 25% планируют отпуск в Украине (по сравнению с 10% в 2023 году),
  • еще 11% планируют путешествие за границу (по сравнению с 6% в 2023 году),
  • кроме того, каждый пятый респондент (19%) намерен взять несколько выходных в течение года (по сравнению с 16% в 2023 году).
Ответы на вопрос «Планируете ли вы отпуск в этом году?» распределились следующим образом:
  • Нет, не планирую отпуск, поскольку это не ко времени — 45%.
  • Планирую отпуск: будем отдыхать с близкими/друзьями в Украине — 25%.
  • Планирую взять несколько выходных в течение года — 19%.
  • Планирую отпуск, хотим поехать за границу — 11%.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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