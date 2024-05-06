Выезд студентов за границу: что изменилось — Finance.ua

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Выезд студентов за границу: что изменилось

Личные финансы
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Выезд студентов за границу: что изменилось
Выезд студентов за границу: что изменилось
3 апреля вступило в силу постановление Кабмина № 366 от 2 апреля 2024 года, которым были внесены изменения в Правил пересечения государственной границы Украины. Подробно об этих изменениях рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.
Так, с 3 апреля 2024 г., в условиях военного положения имеют право пересекать государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые:
  • учатся по дневной форме получения образования;
  • получают степень высшего образования бакалавра ИЛИ магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности;
  • являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения.

Какими документами можно подтвердить право на пересечение границы

Подтверждающими документами являются:
  • справка от высшего образования Украины о направлении участника программы образовательной академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:
     — основания сотрудничества,
     — срока учебного семестра за границей,
     — отсутствия по результатам двух последних семестров (полугодий) негативных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов,
     — подтверждения уровня владения получателем образования языком преподавания в иностранном учебном заведении;
  • копия договора академической мобильности, заверенная учебным заведением Украины в установленном порядке;
  • э-билет студента (учащегося), проверенный средствами Портала «Дія» с помощью электронных устройств путем считывания или ввода уникального электронного идентификатора;
  • военно-учетные документы с соответствующими отметками территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Обратите внимание! Такие студенты могут непрерывно находиться за границей не больше срока учебного семестра.
Напоминаем, студентки имеют право на пересечение государственной границы без каких-либо ограничений.
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По материалам:
Finance.ua
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