Выезд студентов за границу: что изменилось — Finance.ua

Выезд студентов за границу: что изменилось Сегодня 09:06 — Личные финансы

Выезд студентов за границу: что изменилось

3 апреля вступило в силу постановление Кабмина № 366 от 2 апреля 2024 года, которым были внесены изменения в Правил пересечения государственной границы Украины. Подробно об этих изменениях рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

Так, с 3 апреля 2024 г., в условиях военного положения имеют право пересекать государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые:

учатся по дневной форме получения образования;

получают степень высшего образования бакалавра ИЛИ магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности;



являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения.



Какими документами можно подтвердить право на пересечение границы

Подтверждающими документами являются:

справка от высшего образования Украины о направлении участника программы образовательной академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:

— основания сотрудничества,

— срока учебного семестра за границей,

— отсутствия по результатам двух последних семестров (полугодий) негативных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов,

— подтверждения уровня владения получателем образования языком преподавания в иностранном учебном заведении;

копия договора академической мобильности, заверенная учебным заведением Украины в установленном порядке;

э-билет студента (учащегося), проверенный средствами Портала «Дія» с помощью электронных устройств путем считывания или ввода уникального электронного идентификатора;

военно-учетные документы с соответствующими отметками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Обратите внимание! Такие студенты могут непрерывно находиться за границей не больше срока учебного семестра.

Напоминаем, студентки имеют право на пересечение государственной границы без каких-либо ограничений.

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