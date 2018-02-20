День финансов, 20 февраля: проверки бизнеса без предупреждений, зарплаты и пенсии в частных банках, услуги в онлайне без комиссий

Вторник, 20 февраля, оказался днем многостороннего поиска выгод.
Эксперт объяснил, в чем недостаток новых правил аренды жилья. Разработанные правительством правила аренды квартир оказались выгодны только государству. Скорее всего, их не будут соблюдать ни арендаторы, ни арендодатели. Об этом заявил аналитик одной украинской консалтинговой компании Сергей Костецкий.
Украина стала активнее торговать с Россией. Украина по итогам всех 12 месяцев 2017 года увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6%, а импорт из России – на 39,9% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Украинцам разрешат получать пенсии и зарплаты в частных банках. В Минфине уверены, что работать с пенсиями и соцвыплатами имеют право банки, которые выполняют все требования НБУ и не имеют задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов, а не только государственные финучреждения.
Трейдер купил Bitcoin на 400 миллионов долларов во время обвала. Анонимный трейдер совершил выгодную покупку Bitcoin в период, когда стоимость криптовалюты достигала минимума, и теперь его состояние приближается к 1 млрд долларов.
Кабмин предлагает вернуть проверки бизнеса без предупреждения. В правительстве предложили снять ограничения на проведение проверок на предприятиях Государственной службой по вопросам труда. Кому это пойдет на руку, покажет время.
Плата без комиссии. Оплачивать коммунальные услуги и платить за телефон с интернетом позволяют почти все банки и платежные системы. НО! В большинстве случаев к счету прибавится комиссия сервиса, через который происходит оплата, и часто эта комиссия немаленькая. В нашей новой статье мы с удовольствием рассказываем о том, как же можно платить за услуги в онлайне без комиссии.
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