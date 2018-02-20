Украинцам разрешат получать пенсии и зарплаты в частных банках

Министерство финансов разрешит получать пенсии, социальные выплаты и зарплату рабочим государственного сектора в частных банках.

Об этом сообщает “Громадське”.

По словам заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой, постановление было принято несколько дней назад.

В документе финансовый сектор раскрыли для более широкого круга банков.

Читайте также: Стало известно, кому в Украине пересчитают пенсии по решению суда

“После серьезного “банкопада” мы были обеспокоены, что много средств было потеряно государственными предприятиями, поэтому мы поставили правительству достаточно жесткие критерии отбора для обслуживания пенсий и зарплатных проектов”, – пояснила Маркарова существовавшее до сих пор постановление.

Теперь же в министерстве финансов уверены, что работать с пенсиями и соцвыплатами имеют право банки, которые выполняют все требования НБУ, не имеют задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов.

“То есть фактически для всего сектора, который находится в хорошем состоянии”, – пояснила заместитель министра финансов.

Но государственные учреждения, по ее словам, и в дальнейшем смогут собственные поступления держать только в государственных банках.