Украина стала активнее торговать с Россией

Украина по итогам всех 12 месяцев 2017 года увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6%, а импорт из России – на 39,9% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Так, за 2017 год Украина экспортировала в Россию товаров на 3,94 млрд долларов. Импорт составил 7,2 млрд долларов. Таким образом, Украина продолжает торговать с РФ себе в убыток – покупка товаров превысила продажу почти на 3,3 млрд долларов, передает Сегодня.
Общий объем экспорта товаров из Украины в 2017 году составил 43,3 млрд долларов и вырос на 19% по сравнению с 2016 годом, импорта – 49,6 млрд долларов, что на 26,4% больше, чем годом ранее.Читайте также: Дефицит внешнеторгового баланса достиг $2,6 млрд
При этом, из Европейских стран крупнейшими торговыми партнерами Украины в 2017 году стали Турция, Польша, Германия, Нидерланды, Венгрия, Италия и Испания.
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