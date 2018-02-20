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Кабмин предлагает вернуть проверки бизнеса без предупреждения

Кабмин предлагает вернуть проверки бизнеса без предупреждения

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде снять ограничения на проведение Государственной службой по вопросам труда проверок соблюдения законодательства о труде предприятиями.

Об этом говорится в законопроекте №8045, зарегистрированном в Раде 15 февраля.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в результате изменений в закон “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности” от 3 ноября 2016 года органы контроля потеряли право беспрепятственной инспекции предприятий.

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Вместо этого, их обязали заранее предупреждать о посещении предприятий и проводить инспекцию в присутствии руководства предприятия.

Также сообщается, что узаконивание ограничений при проведении проверок в сфере соблюдения законодательства по вопросам труда не позволяет надлежащим образом и своевременно обеспечивать такие права.

Целью принятия законопроекта является возобновление полноценного государственного надзора, в том числе горного, и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охраны труда, гигиены труда.

Отмечается, что эффективность надзора Гоструда может быть обеспечена его внезапностью, возможностью в случае угрозы здоровью или жизни человека остановить выполнение работ, эксплуатации оборудования повышенной опасности.

По материалам Економічна Правда
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