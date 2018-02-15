В Кабмине придумали, где взять 35 млрд долларов на дороги

Деньги для модернизации устаревшей инфраструктуры в Украине планируют привлечь с помощью концессии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, передает “Сегодня”.

Речь идет о крупной сумме – 35 млрд долларов, что почти равна доходной части государственного бюджета.

“35 млрд долларов необходимо, чтобы восстановить имеющуюся в Украине инфраструктуру. Эта сумма почти равна всей доходной части бюджета-2018. Как привлечь такие средства? Мы считаем, что благодаря государственно-частному партнерству”, – отмечается на официальной странице МЭРТ в Facebook.

При этом МЭРТ указывает, что действующее в Украине законодательство о концессии не соответствует мировым нормам.

“Поэтому Минэкономразвития уже разработало соответствующие проекты законов, которые откроют дорогу реальным инвестициям”, – подчеркнули в ведомстве.

Справка Finance.ua:

Ежегодно стоимость ремонтных работ на автодорогах Украины оценивается в 60 млрд гривен.