Эксперт объяснил, в чем недостаток новых правил аренды жилья

Разработанные правительством правила аренды квартир выгодны только государству. Скорее всего, их не будут соблюдать ни арендаторы, ни арендодатели.

“Сегодня свыше 90 процентов жилья находится в тени. Для арендодателей это нонсенс. Во-первых, они должны будут платить налоги, отчитываться перед налоговой инспекцией. Кроме того, по закону о налоге на недвижимость, когда квартира сдается в аренду, все льготы для собственника жилья убираются. То есть человек будет платить, кроме налога на сдачу в аренду квартиры, еще и налог на недвижимость”, – сообщил аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий, пишет “Обозреватель”.

Эксперт подчеркнул отсутствие выгод для арендаторов.

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“Все прекрасно понимают, что любые расходы, возникающие у арендодателя, переносятся на арендатора. Сейчас аренда небольшой двухкомнатной квартиры на окраине Киева стоит 5-6 тысяч гривен. Арендатор платит 2,5 – 4 тысячи гривен за коммунальные услуги. Плюс на него еще будет повешен налог на недвижимость и налог за то, что человек сдает квартиру в аренду. То есть квартира уже обойдется от 10 тысяч гривен”, – отметил Костецкий.

По словам аналитика, принятие закона не повлияет на участников рынка. Все будут прятаться от него. Ведь закон не выгоден арендатору и арендодателю.