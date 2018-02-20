Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 998 0

Эксперт объяснил, в чем недостаток новых правил аренды жилья

Эксперт объяснил, в чем недостаток новых правил аренды жилья

Разработанные правительством правила аренды квартир выгодны только государству. Скорее всего, их не будут соблюдать ни арендаторы, ни арендодатели.

“Сегодня свыше 90 процентов жилья находится в тени. Для арендодателей это нонсенс. Во-первых, они должны будут платить налоги, отчитываться перед налоговой инспекцией. Кроме того, по закону о налоге на недвижимость, когда квартира сдается в аренду, все льготы для собственника жилья убираются. То есть человек будет платить, кроме налога на сдачу в аренду квартиры, еще и налог на недвижимость”, – сообщил аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий, пишет “Обозреватель”.

Эксперт подчеркнул отсутствие выгод для арендаторов.

Читайте также: Всю зарплату на жилье: аренда квартир в Украине оказалась самой дорогой в мире

“Все прекрасно понимают, что любые расходы, возникающие у арендодателя, переносятся на арендатора. Сейчас аренда небольшой двухкомнатной квартиры на окраине Киева стоит 5-6 тысяч гривен. Арендатор платит 2,5 – 4 тысячи гривен за коммунальные услуги. Плюс на него еще будет повешен налог на недвижимость и налог за то, что человек сдает квартиру в аренду. То есть квартира уже обойдется от 10 тысяч гривен”, – отметил Костецкий.

По словам аналитика, принятие закона не повлияет на участников рынка. Все будут прятаться от него. Ведь закон не выгоден арендатору и арендодателю.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018