День финансов, 12 февраля: бумаги Microsoft для украинцев, «воскрешение» ЛАЗа, жизнь за деньги Ахметова

Понедельник, 12 февраля. Старт недели ознаменовался важным событием на рынке ценных бумаг, новостью о «воскрешении» ЛАЗа и интересными подсчетами Bloomberg о состоянии Ахметова.
Бумаги Microsoft — украинцам. Владельцем ценных бумаг Microsoft, MHP, Kernel теперь может стать каждый житель нашей страны. Все потому, что ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины. Украинцы могут купить иностранные ценные бумаги и свободно ими распоряжаться: продавать, дарить, передавать по наследству и т.д. Детально про изменения порталу Finance.ua рассказали в Национальном депозитарии Украины.
Вокзалы — частным компаниям. Железнодорожные вокзалы ряда туристических городов Украины могут отдать в управление частным компаниям. На сегодняшний день рассматривается Хуст, Славское, Яремче и Николаев. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук.
ЛАЗу — «вторую жизнь». На сессию Львовского горсовета 15 февраля будет вынесен вопрос о покупке имущества бывшего Львовского автобусного завода (ЛАЗ). В проекте решения говорится, что депутаты признают целесообразным возобновление работы ЛАЗа и дают согласие, чтобы департамент экономического развития города разработал план создания и реализации инвестиционного проекта “Львов ЛАЗ”.
Жизнь за деньги Ахметова. Любопытное исследование от Bloomberg. Эксперты издания проанализировали 49 стран с целью выяснить, сколько дней могло бы функционировать правительство, если бы за это заплатил самый богатый человек этой страны. За коэффициенты были взяты чистая прибыль олигархов с ежедневной стоимостью управления государством. Читайте, сколько бы смогла жить Украина за деньги Ахметова.
Украинка и Сковорода — любимцы мошенников. Чаще всего в Украине подделывают купюры номиналом 200 и 500 гривен, а также 100 долларов и 100 евро. Об этом сообщил начальник отдела противодействия преступлениям в финансовой сфере Департамента защиты экономики Национальной полиции. Он также рассказал, где чаще всего обнаруживают подделки.
ЕС без банковской тайны? В Европе больше нет банковской тайны, о любом открытом, например, в Швейцарии счете сразу становится известно налоговым органам. По крайней мере об этом сообщает портал Прайм со ссылкой на еврокомиссара по экономике и финансам Пьера Московичи. С его слов, договоренности об обмене информацией были подписаны, помимо Швейцарии, с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.
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