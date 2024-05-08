Все семь цветов iPhone 16, включая два новых, показали на детальном фото — Finance.ua

Все семь цветов iPhone 16, включая два новых, показали на детальном фото Сегодня 23:54 — Фондовый рынок

Все семь цветов iPhone 16, включая два новых, показали на детальном фото

Свежий инсайд раскрыл цветовую палитру всех четырех моделей iPhone 16. По информации издания MacRumors, в этом году нас ждет самая широкая цветовая палитра в смартфонах Apple за всю историю.

В последние поколения базовые айфоны обычно выпускались в пяти цветах корпуса, а Pro-модели — в четырех. Но в 2024 году для iPhone 16/16 Plus их будет сразу семь — к синему, розовому, желтому, зеленому и черному цветовому варианту присоединится белый и фиолетовый.

Судя по изображению, все оттенки будут очень приглушенными, пастельными, а черный будет скорее похож на темно-серый.

Что касается iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, то сразу несколько источников подтвердили, что палитра «прошок», как и у iPhone 15 Pro, будет состоять из четырех цветов, но Blue Titanium заменят розовым, а Black Titanium уступит место Space Black. Ожидается, что это будет очень темный, глубокий цвет.

Напомним, что iPhone 16 должен получить новый вертикальный модуль с двумя датчиками, тем самым повторяя дизайн iPhone 11. Это обновление должно позволить Apple внедрить захват пространственного видео. Еще базовые айфоны получат кнопку «Действие», которая является эксклюзивом iPhone 15 Pro.

УНІАН По материалам:

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