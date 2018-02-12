Украинские вокзалы могут отдать в управление частным компаниям

Железнодорожные вокзалы ряда туристических городов Украины могут отдать в управление частным компаниям.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук Громадскому.

“На сегодняшний день рассматриваем Хуст, Славское, Яремче и Николаев. Первое условие – это должен быть пассажиропоток. И второе – это должно быть туристическое место. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, все наши вокзалы устаревшие. И мы надеемся, что форма государственно-частного партнерства поможет и государству, и гражданам получить новые железнодорожные вокзалы, с новым качеством”, - рассказал Титарчук.

Кроме того, модернизировать в формате концессии планируют порты, на них хотят привлечь до $500 млн инвестиций.

Начать разработку документации для концессионных проектов могут уже со II квартала 2018 года – к тому времени, по прогнозам Министерства, в Верховной Раде должны принять новый законопроект о государственно-частном партнерстве.