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Владельцем ценных бумаг Microsoft, MHP, Kernel теперь может стать каждый украинец

Владельцем ценных бумаг Microsoft, MHP, Kernel теперь может стать каждый украинец

Ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины. Украинцы могут купить иностранные ценные бумаги и свободно ими распоряжаться: продавать, дарить, передавать по наследству и т.д.

Об этом порталу Finance.ua рассказали в пресс-службе Национального депозитария Украины.

Так, с 06.02.2018 вступило в силу решение N 871 «О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины».

Инициатива упростить допуск ценных бумаг иностранных эмитентов с украинскими активами на фондовый рынок и снять ограничения по их обращению родилась при совместной работе Национального депозитария Украины (НДУ) с участниками рынка.

Окончательное решение было принято в результате сотрудничества с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Существенно упрощенная процедура допуска ценных бумаг на рынок Украины позволит увеличить объёмы торгов на украинском фондовом рынке и сделает его более привлекательным для первичного публичного размещения.

«Нам нужно оживить украинский рынок ценных бумаг. Один из способов – обеспечить инвесторам эффективную инфраструктуру для приобретения зарубежных активов. Решение об упрощении доступа иностранных ценных бумаг играет в этом процессе одну из главных ролей. В результате, упростилась процедура входа ценных бумаг на рынок. Теперь всё что необходимо сделать эмитенту для получения разрешения от НКЦБФР на допуск ценных бумаг иностранной компании – заполнить стандартную форму заявки. Сбор остальной информации и введение на украинский фондовый рынок – осуществляет НДУ. Сняты ограничения по количеству обращения ценных бумаг для их владельцев. Для участников рынка это хорошая возможность для расширения пакета услуг», – говорит Председатель Правления НДУ Миндаугас Бакас.

Как отмечает начальник Отдела международных отношений и развития деятельности НДУ Евгений Дидковский, решение отменяет ограничения объёма иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению на рынке Украины. Любое количество бумаг определенного выпуска, получившего допуск, может заводиться в страну. Обращение бумаг не обязательно должно происходить на бирже. Это даёт больше свободы покупателям и продавцам, которые могут договариваться о покупке-продаже между собой. Ценные бумаги могут дарить, передавать по наследству и т. п.

«Кроме этого, теперь допуск иностранных ценных бумаг может быть разрешен не только по заявлению эмитента, но и по обращению НДУ. Ранее, если эмитент не был заинтересован в обращении его ценных бумаг в Украине, это не могло произойти. Теперь НДУ может получить разрешение в интересах инвесторов», – говорит Дидковский.

По материалам Finance.UA
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