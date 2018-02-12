Владельцем ценных бумаг Microsoft, MHP, Kernel теперь может стать каждый украинец

Ценные бумаги, размещенные на зарубежных биржах, стали доступны не только для крупных инвесторов, но и для любого гражданина Украины. Украинцы могут купить иностранные ценные бумаги и свободно ими распоряжаться: продавать, дарить, передавать по наследству и т.д.

Об этом порталу Finance.ua рассказали в пресс-службе Национального депозитария Украины.

Так, с 06.02.2018 вступило в силу решение N 871 «О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины».

Инициатива упростить допуск ценных бумаг иностранных эмитентов с украинскими активами на фондовый рынок и снять ограничения по их обращению родилась при совместной работе Национального депозитария Украины (НДУ) с участниками рынка.

Окончательное решение было принято в результате сотрудничества с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Существенно упрощенная процедура допуска ценных бумаг на рынок Украины позволит увеличить объёмы торгов на украинском фондовом рынке и сделает его более привлекательным для первичного публичного размещения.

«Нам нужно оживить украинский рынок ценных бумаг. Один из способов – обеспечить инвесторам эффективную инфраструктуру для приобретения зарубежных активов. Решение об упрощении доступа иностранных ценных бумаг играет в этом процессе одну из главных ролей. В результате, упростилась процедура входа ценных бумаг на рынок. Теперь всё что необходимо сделать эмитенту для получения разрешения от НКЦБФР на допуск ценных бумаг иностранной компании – заполнить стандартную форму заявки. Сбор остальной информации и введение на украинский фондовый рынок – осуществляет НДУ. Сняты ограничения по количеству обращения ценных бумаг для их владельцев. Для участников рынка это хорошая возможность для расширения пакета услуг», – говорит Председатель Правления НДУ Миндаугас Бакас.

Как отмечает начальник Отдела международных отношений и развития деятельности НДУ Евгений Дидковский, решение отменяет ограничения объёма иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению на рынке Украины. Любое количество бумаг определенного выпуска, получившего допуск, может заводиться в страну. Обращение бумаг не обязательно должно происходить на бирже. Это даёт больше свободы покупателям и продавцам, которые могут договариваться о покупке-продаже между собой. Ценные бумаги могут дарить, передавать по наследству и т. п.

«Кроме этого, теперь допуск иностранных ценных бумаг может быть разрешен не только по заявлению эмитента, но и по обращению НДУ. Ранее, если эмитент не был заинтересован в обращении его ценных бумаг в Украине, это не могло произойти. Теперь НДУ может получить разрешение в интересах инвесторов», – говорит Дидковский.