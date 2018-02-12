Любимцы мошенников: какие купюры в Украине подделывают чаще всего

Чаще всего в Украине подделывают купюры номиналом 200 и 500 гривен, а также 100 долларов и 100 евро.

Об этом сообщил начальник отдела противодействия преступлениям в финансовой сфере Департамента защиты экономики Национальной полиции Руслан Стрембицкий.

По его словам, зачастую подделки обнаруживают при больших перечислениях денег, при обмене валют, при изъятии денег из банкоматов и покупке денег у «менял».

«Большая часть изымается при инкассации в банкоматах и терминалах», – заявил Стрембицкий.

Также в Нацполиции отметили, что чаще всего подделки обнаруживают в приморском регионе (Одесская область) и на западной Украине (Львов, Закарпатье, Волынь).

Около 80% всех поддельных купюр приходят в Украину из Европы и стран Ближнего Востока.

По словам Стрембицкого, на таких купюрах обычно отсутствует часть водяных знаков, в зависимости от качества. При этом на ощупь и внешний вид фальшивую купюру отличить трудно. Бывают случаи, когда высококачественные подделки могут пропускать аппараты по проверке денег.