Украина могла бы жить больше месяца на деньги Ахметова - Bloomberg

Состояния бизнесмена Рината Ахметова хватит на 36 дней функционирования Украины. Об этом свидетельствуют подсчеты издания Bloomberg. Как отмечается, исследование показало, что чистая прибыль Ахметова по состоянию на конец декабря составила 4,7 млрд долларов, которых хватит на 36 дней функционирования Украины.

Так, эксперты издания проанализировали 49 стран с целью выяснить, сколько дней могло бы функционировать правительство, если бы за это заплатил самый богатый человек этой страны. За коэффициенты были взяты чистая прибыль олигархов с ежедневной стоимостью управления государством, передает U-news.

Выяснилось, что самыми дорогими государствами являются Япония, Польша, США и Китай, где Джек Ма, 16-й самый богатый человек в мире с 47,8 млрд долларов США, может спасать коммунистическую партию в течение четырех дней. Джефф Безос не будет намного лучше, даже с 99 миллиардами долларов.

Дольше всего олигархи могут спонсировать Кипр (441 день), Грузию (430), Гонконг (191), Малайзию (95), Нигерию (94) и Чили (90).