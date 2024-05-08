60% украинских стартапов, желающих релоцироваться, выбирают Польшу — министр цифровизации Польши Сегодня 21:34 — Личные финансы

60% украинских стартапов, желающих релоцироваться, выбирают Польшу — министр цифровизации Польши

Согласно данным польского правительства, почти 60% стартапов, которые хотят уехать из Украины, планируют релоцироваться в Польшу.

Об этом в интервью ЭП рассказал вице-премьер-министр — министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Читайте также Каждый десятый бизнес в Польше открывает украинец: где больше всего регистрируют

Так, по исследованию польского правительства, около 50% стартапов, покинувших Украину и релоцировавшихся в Польшу, хотят вернуться. Кроме того, почти 60% стартапов, желающих уехать из Украины, планируют релоцироваться именно в Польшу.

Многие украинские разработчики находят работу в польских стартапах, что способствует развитию последних. Это оказывает положительное влияние на экономику соседнего государства. Сотрудничество специалистов создает синергию, которая делает ІТ-сектор Польши более сильным.

Читайте также Сколько зарабатывают и как тратят украинцы в Польше (инфографика)

Вместе с тем украинцы, которые хотят начать собственное дело, имеют такие же возможности, как и поляки. Они могут подаваться на любое финансирование, как и местные специалисты.

В Польше есть много стартапов, основанных или релоцированных украинцами, создающих экосистему, которая дает толчок экономике. Правительство не мешает этому процессу, так как такие проекты развивают местный рынок и создают рабочие места.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.