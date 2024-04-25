Сколько зарабатывают и как тратят украинцы в Польше (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают и как тратят украинцы в Польше (инфографика) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Сколько зарабатывают и как тратят украинцы в Польше (инфографика)

По результатам исследования компании Personnel Service , украинцы рассказали, что получают заработную плату в пределах минимальной.

Об этом пишет pap.pl

Некоторые зарабатывают около 4−5 тысяч злотых (38,64 тыс. до 48,3 тыс. гривен). Таких беженцев около 30 процентов.

Работа

Если в прошлом году ¾ работали на должностях более низкого уровня, в 2024 году — 37%.

Задания среднего уровня выполняют 57%,

Высокие должности — всего 6%.

«Понятно, однако, что украинцев соблазняет перспектива заработка, например, в Германии или Нидерландах, где базовая зарплата составляет даже 1 500 евро (63 300 гривен) в месяц. Правда, за жилье или питание приходится платить больше, но это все равно гораздо больше, чем у нас. А учитывая, что многие страны открылись для украинцев после войны, этот соблазн еще сильнее», — говорится в исследовании.

Напомним, 12 марта 2022 года Сейм Республики Польша принял Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, который сокращенно называют «спецзаконом о помощи» или «спецзаконом».

В настоящее время срок, в течение которого пребывание граждан Украины на территории Республики Польша считается законным, истекает 30 июня 2024 года.

Справка Finance.ua:

Каждый гражданин Украины, пересекший польскую границу после 24 февраля 2022 года, может получить единовременное денежное пособие в размере 300 злотых на человека. Эти средства можно потратить на оплату жилья или покупку одежды или обуви, продуктов питания и средств гигиены (использование не контролируется).

Эти средства можно потратить на оплату жилья или покупку одежды или обуви, продуктов питания и средств гигиены (использование не контролируется). Программа «Семья 800+», или, как ее коротко называют, «800+», — это пособие для родителей, временных опекунов и лиц, осуществляющих альтернативную опеку над ребенком (до 1 января 2024 года это пособие называлось «500+» и составляло 500 злотых).



или, как ее коротко называют, «800+», — это пособие для родителей, временных опекунов и лиц, осуществляющих альтернативную опеку над ребенком (до 1 января 2024 года это пособие называлось «500+» и составляло 500 злотых). Еще «детское» пособие, которое получают граждане Польши и на которое могут претендовать украинцы — выплата в размере 300 злотых, которую раз в год получают родители (опекуны) учеников до 20 лет (в случае ребенка-инвалида — до 24 лет) для приобретения школьных принадлежностей и подготовки к новому учебному году (отчитываться об использовании средств не требуется).



злотых, которую раз в год получают родители (опекуны) учеников до 20 лет (в случае ребенка-инвалида — до 24 лет) для приобретения школьных принадлежностей и подготовки к новому учебному году (отчитываться об использовании средств не требуется). Польша существенно сокращает денежные пособия украинским беженцам с 1 июля 2024 года: отменяется пособие 300 злотых по прибытии, бесплатное проживание и питание в течение 120 дней (кроме проживания в местах массового размещения). Пособия на детей 800+ и 300+ будут выплачиваться только при условии посещения детьми школьного возраста школ на территории Польши.



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