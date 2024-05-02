Каждый десятый бизнес в Польше открывает украинец: где больше всего регистрируют — Finance.ua

Каждый десятый бизнес в Польше открывает украинец: где больше всего регистрируют Сегодня 13:02 — Личные финансы

Каждый десятый бизнес в Польше открывает украинец: где больше всего регистрируют

По итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины.

Об этом «Укринформу» сообщили в консультационном центре «Дія.бізнес» в Варшаве.

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«По итогам 2023 года каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. В прошлом году украинцы открыли здесь 30 325 новых индивидуальных компаний. А всего за 2022−2023 год зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения в среднем количество регистраций новых бизнесов украинцами в Польше не превышало 200 в месяц. Но уже весной 2022 года эта цифра составила около 1700 предприятий.

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В среднем, по итогам 2022 года, количество новых ФЛП, зарегистрированных украинскими резидентами, составило 2 тысячи. А в 2023 году этот показатель увеличился почти до 3 тыс. регистраций в месяц.

Чаще украинцы открывают собственное дело в Варшаве (9406 компаний), Кракове (2661) и Вроцлаве (2128). Всего за прошлый год украинцы в Польше уплатили в польский бюджет налогов на общую сумму более 5 млрд злотых.

Справка Finance.ua:

в первом квартале 2024 года рекордные 74 050 новых ФЛП открыли украинцы, что на 33,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с довоенным 2021 годом, то количество увеличилось на 18%;

по результатам исследования компании Personnel Service, украинцы рассказали, что имеют заработную плату в пределах минимальной. Некоторые зарабатывают около 4−5 тысяч злотых (от 38,64 до 48,3 тыс. гривен). Таких беженцев около 30 процентов;

украинцы занимают первое место среди иностранных покупателей квартир в Польше. Больше всего украинцы покупают в Польше квартиры, гаражи и коммерческие помещения.



УНІАН По материалам:

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