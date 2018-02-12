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Львов задумал вернуть себе завод ЛАЗ

Львов задумал вернуть себе завод ЛАЗ

На сессию Львовского горсовета 15 февраля будет вынесен вопрос о покупке имущества бывшего Львовского автобусного завода (ЛАЗ).

Об этом сообщает Львівський портал.

В проекте решения говорится, что депутаты признают целесообразным возобновление работы ЛАЗ и дают согласие, чтобы департамент экономического развития города разработал план создания и реализации инвестиционного проекта “Львов ЛАЗ”.

Кроме того, департамент должен будет заняться инвентаризацией имущества предприятия и разработать порядок выкупа или изъятия у собственников и распорядителей активов на территории ЛАЗ.

Всего город планирует выкупить 240 объектов имущества ЛАЗа.

Как известно, в Верховной Раде еще в 2015 году зарегистрировали законопроект “О национализации имущества ООО “Львовские автобусные заводы”. Документом предусматривается принудительное отчуждение объектов права частной собственности в пользу государства ОООЛАЗ” по мотивам общественной необходимости.

Справка Finance.ua:

  • Львовский автобусный завод прекратил свое функционирование в октябре 2014 года.
  • ЛАЗ был основным поставщиков автобусов к Евро-2012.
  • Львовское АТП №1 до сих имеет задолженность перед этим предприятием, из-за чего в городе арестовывают автобусы.
По материалам Центр транспортных стратегий
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