У Mini появится электрическая замена Cooper и Countryman — Finance.ua

У Mini появится электрическая замена Cooper и Countryman Сегодня 22:46 — Фондовый рынок

У Mini появится электрическая замена Cooper и Countryman

После множества тизеров и слухов компания Mini наконец-то представила новый полностью электрический автомобиль Aceman, который займет место между моделями Cooper и Countryman в линейке бренда. Aceman — это совершенно новая модель для бренда, но пока не ясно, планирует ли Mini привозить его в США.

Автомобиль будет предложен в вариантах E и SE. Модель E оснащена электромотором мощностью 184 лошадиные силы, способным разгонять хэтчбек до 100 км/ч за 7,9 секунды до максимальной скорости в 159 км/ч. Питает все это аккумулятор на 42,5 киловатт-час.

Модификация SE получила большую мощность — 218 л.с. и аккумулятор на 54,2 кВт/ч. Она разгоняется до 100 км/ч на 0,8 секунды быстрее, чем E, и может достигать скорости до 170 км/ч.

По данным Mini, версия E может проехать до 310 км на одной зарядке по европейскому циклу испытаний, тогда как SE может проехать чуть дальше — до 405 км. SE также поддерживает быструю зарядку мощностью 95 кВт, которая может зарядить аккумулятор с 10 до 80% за 30 минут.

Aceman отличается октагональной решеткой радиатора, что придает ему характерный вид Mini, но автомобиль отличается уникальными стилистическими особенностями. Среди них — светодиодные дневные ходовые огни и матричные задние фонари, которые могут переключаться между тремя режимами и графиками. Плоские ручки двери и углубленное, скошенное заднее стекло улучшают аэродинамические характеристики, а матово-черные пороги придают кроссоверу более агрессивный вид.

Mini предложит Aceman в четырех комплектациях: Essential, Classic, Favored и JCW. Комплектации Classic и выше оснащены рулевым трехспицевым колесом вместо стандартного двухспицевого в начальной комплектации.

Цены на Aceman пока не объявлены, и, как уже упоминалось, пока не ясно, будет ли продаваться автомобиль в США. Производство должно начаться позже в этом году.

Ampercar По материалам:

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