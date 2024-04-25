UniCredit предупредил об ограничениях на переводы для россиян — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

UniCredit предупредил об ограничениях на переводы для россиян

Фондовый рынок
14
UniCredit предупредил об ограничениях на переводы для россиян
UniCredit предупредил об ограничениях на переводы для россиян
«ЮниКредит Банк» — один из немногих западных банков, которые продолжают работать с российскими гражданами и компаниями, сообщил об ограничениях на международные переводы для клиентов.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на заявление банка.
«Сроки выполнения переводов за границу могут быть увеличены на стороне иностранных банков-корреспондентов», — говорится в заявлении.
Читайте также
Кроме этого, «существует риск возврата средств иностранным банком-корреспондентом без исполнения», заявили в финучреждении, добавив, что в случае отказа от проведения платежа банк все равно взимает комиссию, которая будет списана в полном объеме.
«ЮниКредит», входящий в топ-20 в россии по размеру активов и включенный в перечень системно значимых банков, в апреле получил предупреждение от Европейского центробанка, который приказал материнской структуре банка — итальянской группе UniCredit — сократить объем операций в российской «дочке».
Читайте также
Количество международных переводов для российских клиентов и объем выданных им кредитов должен стать меньше на 35%, говорится в требовании ЕЦБ. В случае невыполнения предписания регулятор угрожал банку штрафами.
Аналогичные требования от ЕЦБ выдвинули «Райффайзенбанку» — крупнейшему из западных банков, продолжающих работать в россии.
«ЮниКредит Банк» объявил о планах сократить российский бизнес вскоре после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Эту стратегию в феврале подтвердил гендиректор итальянской группы Андреа Орсел.
Читайте также
Однако по итогам прошлого года российская «дочка» принесла UniCredit 890 млн евро или почти 8% всей доналоговой прибыли.
По сравнению с довоенными уровнями прибыль «ЮниКредит Банка» подскочила более чем в четыре раза (210 млн евро в 2021 году). Хотя банк вдвое сократил кредитование российских клиентов и на 8% урезал штат сотрудников в рф, его выручка за год возросла на 17% за счет роста комиссий.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.