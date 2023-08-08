Дочка «Газпрома» подала иск против UniCredit в россии на 472 млн долл. — Reuters — Finance.ua
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Дочка «Газпрома» подала иск против UniCredit в россии на 472 млн долл. — Reuters

Фондовый рынок
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Дочка «Газпрома» подала иск против UniCredit в россии на 472 млн долл. — Reuters
Дочка «Газпрома» подала иск против UniCredit в россии на 472 млн долл. — Reuters
«русХимАльянс», на 50% принадлежащий российскому газовому гиганту «Газпром», подал иск о взыскании 45,7 млрд рублей (472 млн долларов) с итальянского UniCredit, гаранта проекта, остановленного санкциями ЕС, говорится в документах российского суда.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, судебные документы поданы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Никакой другой информации не было, и UniCredit не сразу ответил на запрос о комментариях.
«РусХимАльянс», который строит газовый комплекс в балтийском порту Усть-Луга, в прошлом месяце подал аналогичные иски против Deutsche Bank и Commerzbank, последующие слушания по которым состоятся соответственно в сентябре и октябре, отмечает издание.
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Все три банка были среди гарантов по контракту на проектирование, закупку и строительство (EPC), подписанного в 2021 году немецкой компанией по производству промышленных газов Linde и турецкой Renaissance Heavy Industries с «Газпромом» и его партнерами по комплексу в Усть-Луге.
В мае и июне 2022 года Linde сообщила заказчику о том, что приостановила работы по контракту из-за санкций Европейского Союза, введенных после того, как россия вторглась в Украину.
В январе тот же суд принял решение заморозить активы Linde на сумму почти 500 млн долларов по требованию «русХимАльянса», указывает издание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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