UniCredit рассматривает выход из россии, но с возможностью вернуться после войны — Bloomberg Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

UniCredit рассматривает выход из россии, но с возможностью вернуться после войны — Bloomberg

Итальянский банк UniCredit рассматривает возможность продажи своего российского подразделения через структуру, которая позволит банку выкупить дочернюю компанию по окончании российской войны против Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников, приближенных к процессу.

Второй по величине кредитор Италии рассматривает несколько возможных вариантов сделки, в том числе такой, который позволит впоследствии выкупить свою «дочку» обратно в зависимости от рыночных и политических условий.

UniCredit уже понесла потери в 1,85 миллиарда евро от своего российского подразделения, поэтому главный исполнительный директор банка Андреа Орсель стремится заключить соглашение, которое ограничило бы любые дальнейшие финансовые потери.

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Работа UniCredit в россии, которая обслуживает около 1500 корпоративных клиентов и трудоустраивает 4000 сотрудников, привлекла интерес со стороны неподсанкционных российских финансовых учреждений и фирм, заинтересованных в получении банковской лицензии в стране.

Потенциальные покупатели из таких стран, как Китай, Турция и Индия, стремящиеся заменить деятельность западных компаний в россии, также заинтересованы. Кроме того, «дочка» банка сейчас получает попавшие под санкции переводы и бизнес-потоки от клиентов Сбербанка, ВТБ Банка и Альфа-Банк а.

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UniCredit, австрийский Raiffeisen Bank International AG и Societe Generale были главными западноевропейскими кредиторами в россии на момент вторжения агрессора в Украину. SocGen согласилась продать подразделение «Росбанка» инвестиционной компании самого богатого человека россии Владимира Потанина, а Raiffeisen заявил, что рассматривает возможность продажи и альтернативы с сохранением права собственности.

При этом глава UniCredit надеется, что россия в конечном итоге снова выйдет на мировой рынок. В настоящее время агрессор отрезан от рынка масштабными санкциями стран Запада из-за вторжения в Украину и преступлений, совершенных россиянами в ходе войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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