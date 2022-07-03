Universal Pictures закроет офис в россии — Finance.ua

Universal Pictures закроет офис в россии 03.07.2022, 00:14 — Фондовый рынок

Universal Pictures закроет офис в россии

Старейшая из ныне действующих голливудских киностудий Universal Pictures закроет свой офис в россии. Операции компании будут свернуты уже через несколько месяцев.

«Информацию об окончательном уходе мейджора из россии подтвердил источник БК в компании. Так указано в сообщении, которое Universal ранее прислала ряду кинотеатров», — говорится в сообщении.

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Ранее немецкий интернет-магазин одежды, обуви и товаров для дома Bonprix с 30 июня прекратил работу в россии. Компания не стала объяснять клиентам причины такого решения. Вместо каталога с товарами теперь отображается только одна страница. На нем указано, что заказы не принимаются.

Также из страны-террориста уходит финская компания, крупный производитель шин Nokian Tyres. Такое решение было принято советом директоров в связи с войной в Украине, которую развернула рф.

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Обозреватель По материалам:

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