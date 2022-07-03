Universal Pictures закроет офис в россии — Finance.ua

Universal Pictures закроет офис в россии
Старейшая из ныне действующих голливудских киностудий Universal Pictures закроет свой офис в россии. Операции компании будут свернуты уже через несколько месяцев.
Об этом сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
«Информацию об окончательном уходе мейджора из россии подтвердил источник БК в компании. Так указано в сообщении, которое Universal ранее прислала ряду кинотеатров», — говорится в сообщении.
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Российский экономический корабль, иди на##й 🧐
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