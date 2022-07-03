Universal Pictures закроет офис в россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Universal Pictures закроет офис в россии

Фондовый рынок
12
Universal Pictures закроет офис в россии
Universal Pictures закроет офис в россии
Старейшая из ныне действующих голливудских киностудий Universal Pictures закроет свой офис в россии. Операции компании будут свернуты уже через несколько месяцев.
Об этом сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
«Информацию об окончательном уходе мейджора из россии подтвердил источник БК в компании. Так указано в сообщении, которое Universal ранее прислала ряду кинотеатров», — говорится в сообщении.
Читайте также
Ранее немецкий интернет-магазин одежды, обуви и товаров для дома Bonprix с 30 июня прекратил работу в россии. Компания не стала объяснять клиентам причины такого решения. Вместо каталога с товарами теперь отображается только одна страница. На нем указано, что заказы не принимаются.

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

Также из страны-террориста уходит финская компания, крупный производитель шин Nokian Tyres. Такое решение было принято советом директоров в связи с войной в Украине, которую развернула рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.