Luxoft покидает российский рынок — Finance.ua

Luxoft покидает российский рынок Сегодня 03:06 — Фондовый рынок

Luxoft покидает российский рынок

К концу июня IT-компания Luxoft полностью выйдет из российской федерации.

Об этом заявила исполнительный директор украинского офиса Luxoft Елена Самборская в интервью Экономической правде.

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«У нас есть определенные обязанности перед клиентами, и если мы разорвем контракт прямо сейчас, у нас будут огромные судебные проблемы по контрактам. Некоторые контракты были переведены на другие неаффилированные компании, некоторые прекращены. Компания шаг за шагом движется к заявленной цели: до конца июня Luxoft полностью выходит из россии, там не будет ни офисов, ни людей» — заявила Елена Самборская, исполнительный директор украинского офиса Luxoft.

Ранее финская KONE Corporation — мировой лидер в области лифтов и эскалаторов — объявила, что продаст свой бизнес в россии местному менеджменту.

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